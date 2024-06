Horváth Erika kertjében termett friss zöldségekből állított össze egy csokorra valót. A fényképre került endívia saláta, paprika és kígyóuborka

Fotó: Horváth Erika

Érdekesség: a szervezet salaktalanító folyamatainak elősegítésében nagyszerű támasznak bizonyulnak a zöld színű zöldségek. Klorofill leginkább a leveles növények tartalmazzák nagy mennyiségben, úgymint a petrezselyem, a saláta, a spenót vagy a rukkola. A vér tisztításában, a máj működésében és a vérerek karbantartásában is fontos szerepet tölt be. A zöldpaprika és a kígyóuborka jó C-vitamin forrás a nyáron, amikor a szervezetnek szüksége van erre. Az uborka kitűnő folyadékpótló, valamint rengeteg ásványi anyagot, valamint rostot tartalmaz, segíti az emésztést és nem utolsó sorban méregtelenítő hatással is bír.