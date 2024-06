A sétálóutcai színpadon hetente 2-3 alkalommal lépnek fel profi és amatőr zenészek június végétől a nyár zárásáig, bocsátotta előre Manninger Jenő a rendezvénysorozatot beharangozó sajtótájékoztatón.

– A kereskedőkkel együttműködve szeretnénk segíteni a belvárosi vendéglátást, forgalmat, ezzel is támogatva a helyi gazdasági élet szereplőit – szögezte le a polgármester. – Reményeink szerint ezek a programok biztosítják, hogy lesz élet a Sétálóutcán is, ami az egész város hasznára válik.

Manninger Jenő hozzátette, a koncerteket várhatóan 19 és 22 óra között rendezik. A fellépőket a Goldmark Károly Művelődési Központ szervezi, a részleteket a városi programajánló tartalmazza majd.

Vozár Péterné alpolgármester emlékeztetett, a Street fesztiválnak vannak hagyományai, s most ismét megrendezik, köszönhetően az újjászerveződő kereskedői egyesület aktivitásának is. A közösség kérésének megfelelően pedig a helyhatóság a kezdeményezés mellé állt.

– Nem dübörgő zenére kell gondolni, hanem kellemes, lágy esti muzsikára, amely idecsalogathatja a turistákat s élményt jelent a keszthelyieknek is. A vállalkozók tervbe vették, hogy például night shoppingot, illetve további attrakciókat, programokat szerveznek, ezek egyeztetése már megkezdődött – ismertette Vozár Péterné.

Manninger Jenő beszélt a KeszthelyFestről is, amelyet július 5-7. között rendeznek. A program összeállt, s már több mint 130 kitelepülő jelentkezett. E lehetőség még nyitva áll: a keszthelyfest.hu honlapon lehet „benevezni”.

– A Sétálóutcán végig lesznek kitelepülők, köztük bort kínáló termelők, pincészetek, hisz a rendezvénynek a Fő tértől az Amazon Házig tartó terület biztosít helyszínt, így a belvárosi pezsgés garantált – emelte ki a polgármester.