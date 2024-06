Az előzményekről Novák Fanni, a közgyűjtemény múzeumpedagógusa elárulta, hogy az épület felújításakor a tetőtérben az ácsok bagolyfiókára leltek, akkor jött az ötlet, hogy ő lehetne a múzeum kabalája, aki a gyerekek segítségére lesz a foglalkozásokon. Az ötlet kitűnőnek bizonyult, a gyerekek szívébe azonnal belopta magát a kis tollas, és a múzeum kedvence lett. Neve viszont nem volt, ehhez segítséget is a gyerekektől kértek. A városi és környékbeli óvodások és alsó tagozatos diákok számára hirdettek pályázatot névötletekre, valamint a baglyot ötletesen bemutató alkotások elkészítésre. Kéttucatnyi intézményből érkezett pályamű, a zsűri döntését, az eredményhirdetést csütörtökön tartották. Ebben főszerepet kapott egy vörös mókus, akit Szolnok Ágnes, a Griff Bábszínház művésze keltett életre. Vezetésével indultak a bagolyfióka keresésére a múzeumban a gyerekek. Jó nyomon jártak, ezt jelezték az útjukon talált elhullott madártollak is, és összefutottak még a vízi tündérrel is, hogy utána hosszú hernyóvá válva kígyózzanak az udvaron, míg ráleltek a platánfa ágai között ülő fiókára, aki a gyerekektől a Zegoly nevet kapta.

Sikerült a platánfa ágai között megtalálni és lehozni a kis baglyot

Fotó: A szerző



A pályázaton az óvodások közül az első helyet a Kis Utcai Óvoda Micimackó csoportja érte el egy jelenettel, azaz gyurmából formázott állatok adtak koncertet, míg a kisiskolások között az Ady-iskola 4. b osztály végzett az élen, ők könyvet készítettek.

További eredmények, általános iskolásoknál: 3. helyezett: Ady-iskola 3. b osztály (társasjátékot készítettek), 2. helyezett: Eötvös-iskola 4. c. osztály.

Az óvodásoknál: 11.csesztregi óvoda Katica csoport

10. Mikes Kelemen Utcai Óvoda Vackor csoport

9. Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda Mazsola csoport

8. Mikes Kelemen Utcai Óvoda Szivárvány csoport

7. Kis Utcai Óvoda Nyuszi csoport

6. Kodály Zoltán Utcai Óvoda Kockásfülű Nyúl

5. Mikes Kelemen Utcai Óvoda Pillangó csoport

4. Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda Katica csoport

3. Mikes Óvoda Hétszínvirág csoportja

2. Bagodi óvoda