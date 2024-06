Fotó: Horváthné Csanda Katalin

– Mit csináltatok út közben? Hogyan zajlik a búcsú és a zarándoklat?

– Útközben közös programok voltak, imák, elmélkedések, közös éneklések, de voltak csendes fülkék, ahol lelki beszélgetésre és gyónásra is volt lehetőség. A szerelvényen kihangosított vonatrádió volt. A nagyobb állomásokon a helyiek meghatóan fogadtak minket, műsorral készültek. Ilyenkor mindig volt ima, áldás, ének. Késő este értünk Gyergyószentmiklósra, a vonaton utazók többsége ott szállt le, mi Csíkszentdomokoson szálltunk meg. Évek óta ennél a családnál szállunk meg, tartjuk velük a kapcsolatot, ünnepekkor, névnapokkor mindig felhívjuk egymást. Itt fogadott minket Tímár Asztrik ferences atya, aki korábban velünk utazott, de most ő a csíksomlyói kegytemplom templomigazgatója. Másnap Csíkszeredán voltunk, felmentünk a Boldogasszony kegyszoborhoz, és délben püspöki szentmisén vettünk részt. Utána végigjárhattuk a keresztutat a Jézus hágón, aminek a tetején található a Salvator kápolna. Szombati napon már kora reggel útra keltünk, hogy különvonattal megérkezzünk Csíkszeredába, szakadt az eső, de volt olyan két zarándoktársunk, aki gyalogosan indult el a keresztaljával és kb. 30-35 km-t gyalogoltak a búcsúba. Mi pedig a vasútállomástól kb. 5 km-re gyalogoltunk a búcsú színhelyére, a Hármas halom oltárhoz felkapaszkodtunk. Több százezren lehettünk, akik megérkeztünk a misére. A ferencesek minden évben választanak egy mottót, az idei évben az „Újuljatok meg!” volt ez. Felföldi László püspök atya szentbeszédében a hit, a közösség, a család, a fiatalok, a misszió és az imádság témakörében beszélt a megújulásról. Felhívta a figyelmet, hogy több eszköz is rendelkezésünkre áll, hogy békét teremthessünk akár magunkban, akár a világban. Utána mi elmentünk a Milleniumi templomba, amit Makovecz Imre tervezett. A vendéglátóink a Kissomlyó hegyi templomba mentek este virrasztani, és másnap hajnalig ők ott voltak, mert úgy tartják, hogy a Jóisten is szombatról vasárnapra virradóra küldte az apostolokra a Szentlelket. Majd vasárnap Gyergyószentmiklósra mentünk, ahol a főtéren szabadtéri püspöki szentmisén vettünk részt. Ezt követően indultunk haza.