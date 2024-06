Az elmúlt hetekben a Karos Park Kft. munkatársai megújították a pázsitfelületeket, a közterületi virágágyásokba egynyári dísznövényeket, és a város szimbólumának számító kanna virágot ültetették el a várost átszelő út mentén. Felújították a köztéri padokat, szemeteseket, hirdetőtáblákat, a hidak korlátait. Teljes egészében megújult az Éger tanösvény a Termáltónál. A város szépítésébe civilek, önkéntesek is részt vesznek.

Az idősek közösen dolgoztak azért, hogy még szebbé varázsolják Zalakarost

Forrás: ZH

– Az elmúlt napokban az óvodásaink az udvaruk virágágyásainál ügyeskedtek, míg az Ezüst Klub tagjai a rendezvények díszítéséhez szolgáló muskátlit ültették be a cserepekbe – fogalmazott Novák Ferenc polgármester. – A jó hangulatban telt önkéntesek munkájának minden kétséget kizáróan lesz folytatása, hisz a település apraja-nagyja készül a bemutatkozóra. Ezzel párhuzamosan megszépülnek a köztéri táblák, kikerülnek az elavult előre jelző táblák, és az okafogyottá vált, korábbról ott maradt jelzések.

A városvezető hozzátette: a Karos Park Kft. is segíti a virágosítást, a telephelyén munkaidőben ingyenesen átvehető zalakarosi ingatlanok virágosításához narancs és terrakotta színű kannavirág rizóma a készlet erejéig. A hivatal dolgozói a többi intézmény munkatársa, az önkéntes segítők is azon dolgoznak, hogy Magyarországot méltón képviselve állhassanak Zalakarossal a nemzetközi zsűri elé.

Az óvodások is kivették a részüket az óvoda udvarában lévő ágyásokat csinosították

Forrás: ZH

– A nemzetközi szakértők a zsűrizés során gyalog, illetve gépjárművel járják majd be Zalakaros teljes területét – folytatta. – A virágos közterületek mellett a magánkertek, intézményi terek és vendéglátó egységek teraszai is szemük elé tárul. Kérünk mindenkit, hogy saját portájának szépítésével is járuljon hozzá a sikerhez.