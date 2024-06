- Szeretnénk a jövőben minél több turistát ide vonzani - mondta Polgár Róbert polgármester. - Ezért is fejlesztjük folyamatosan településünk szolgáltatásait. Nemrégiben nyitott meg az új piacunk, ahol kávézni, fagyizni és pizzázni is lehet. A Mura-parti bringautat, a pumpapályánkat, a bringás szállásunkat kihasználva fejlesztenénk a kerékpáros-turizmust. Évente többször olyan programokat tartunk, amelyekre nemcsak a keresztúriakat, hanem a környékbelieket és a távolabbról érkezőket is szeretettel várjuk. Június 7-én és 8-án is nagyszabású családi napot tartunk.

A polgármester hozzátette: a murakeresztúri Böllérfesztivál Zala vármegye egyik legnagyobb kulináris ünnepsége, július 11-től július 14-ig pedig megtartják a Keresztúr nevű települések nagy találkozóját, amelyen többek között a Csík zenekar is fellép.

Murakeresztúr különleges kultúrája és csodálatos természeti adottságai sok lehetőséget rejtenek. Ezeket a jövőben még inkább kiaknáznák.