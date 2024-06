A szombati eső némiképp átírta a tervezett forgatókönyvet: az autentikus Mariska udvari pajta helyett Kehidakustány művelődési házában mutatkoztak be a színjátszó csoportok – de a lényeg s a küldetés mit sem változott.

– A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátriumi Társaság tíz éve indította útjára az országos pajtaszínházi projektet, amelynek keretében minden vármegye eljuttat egy-egy csoportot az országos találkozóra, amelynek a Nemzeti Színház ad otthont – idézte fel Matyasovszky Margit, az NMI vármegyei igazgatója. – Zalában, ennek hatására is, több településen alakultak amatőr színjátszó közösségek, mi pedig helyet és teret akarunk adni, hogy ezek a csoportok találkozzanak, lássák egymás produkcióit. Így született meg a Zala Vármegyei Pajtaszínház Találkozók sorozata négy esztendővel ezelőtt.

Idén kilenc csapat érkezett Kehidakustányba, előadásaikat pedig háromtagú zsűri értékelte, amelynek elnöke Ecsedi Erzsébet színművész volt. Matyasovszky Margit azt mondta, szükség van az amatőr színjátszó közösségek mentorálására, hogy a lelkesedésükhöz, elkötelezettségükhöz szakmai segítséget, támogatást kapjanak.

– Az esőt nem mi terveztük… – tette hozzá a vármegyei igazgató. – Az elmúlt három évben megvolt az autentikus környezet, most azonban nem a pajtaszínházban, hanem a művelődési ház színpadán léptek fel a csoportok, így más jellegű rendezvény kerekedett, de ez nem vette kedvét senkinek, s a népi kézműves árusok is alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez. Azt hiszem, idén is mindenki megtalálta a számítását: megnézik egymás előadásait a csapatok, s beszélgetnek, barátkoznak.

Matyasovszky Margit leszögezte, a pajtaszínházi találkozó jövőbe mutató kezdeményezés, amelynek nagyon erősek a gyökerei itt Zalában, hiszen a ma élők még emlékeznek arra, hogy nagyszüleik, szüleik jártak amatőr színjátszó foglalkozásokra, s rendre bemutattak közösségüknek különböző darabokat. Úgy fogalmazott: örömteli, hogy e csoportok között évről évre erősödik a kapcsolat.