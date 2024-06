Kelemen Barnabás és családja vidéki otthona a Szentgyörgyvölgyhöz közeli Lendvajakabfa, régi nevén Fényesfelde, itt Fesztivál Akadémia Fényelfelde elnevezéssel szerveznek művésztelepet, hirdettek zenei tábort, nemzetközi kurzusokat. Ehhez kapcsolóan koncerteztek már Velemérben az Árpár-kori templomban, most pedig Szentgyörgyvölgyön álltak a közönség elé.

Vigh László köszöntött

Fotó: Korosa Titanilla

- Ez a koncert egyben előfutára a nyári budapesti fesztiválakadémiának és hegedűversenynek és ott is felcsendül majd Vivaldi műve is - mondta Kelemen Barnabás a koncertet megelőzően - A zeneszerző korának híres opera dramaturgja volt, maga is írt verseket, A négy évszakhoz is, melynek sorait beírta a megfelelő ütemekhez. Ezen bejegyzések alapján meséli el a történetet a Glasgow-i Egyetem színi tanulmányokat folytató lányunk, Hanna.

Kokas Katalin játszott szólót, elöl a mesélő, Kelemen Hanna a koncerten

Fotó: Korosa Titanilla

Hozzátette, hogy rajzpályázatot is hirdettek gyerekeknek Vivaldi eredeti verseinek témáira, melyre 360 pályamunka érkezett.

Kelemen Gáspár

Fotó: Korosa Titanilla

A koncert kezdetén Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Kelemen Gáspár Bach műveket játszott hegedűn.