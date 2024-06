Tálos Zoltán polgármester azt mondta, mindez sokat jelent a falu számára, hiszen például a gépek nélkülözhetetlenek, mivel majdnem 10 hektáros területet kell folyamatosan karbantartaniuk, a játszótér kapcsán pedig úgy fogalmazott: a sportpálya közelében ugyan van egy hasonló park, de az itt élők kifejezetten kérték, hogy a település közepén is létesüljön egy.

Az új játszóteret örömmel vették birtokba a vindornyaszőlősi családok, képünkön Nagy Bálint és Tálos Zoltán a bejáráson

Fotó: Péter B. Árpád

– Fiataljaink többsége Hévízre jár iskolába, s örömteli, hogy például a Mikulás-ünnepségeken rendre 50-60 tíz évnél fiatalabb gyermeket hívhatunk meg – utalt arra Tálos Zoltán, hogy az új játszótérre komoly igény van a faluban.

Vindornyaszőlősön a közelmúltban két út is megújult: aszfaltozták a Petőfi utcát és a temetőhöz vezető utat, s korszerűsítették az 1960-ban még palatetővel épült kultúrházat is, ahol hátra van még a fűtési rendszer rendbetétele – remélik, a jövőben erre is nyernek forrást.

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő arról beszélt az átadón, a kormány számára alapvető fontosságú a vidék támogatása, s ahhoz, hogy ezeket a forrásokat megfelelően használják fel, szükség van olyan településvezetőkre, akik tudják: mi az, amire az adott faluban, városban élőknek szüksége van. Szerinte Vindornyaszőlős kiváló példa, hiszen itt „már messziről látszik”, hogy jó gazdája van.

– A Magyar falu program nagyon sokat jelent a településeknek, a polgármesterek azt mondják, a legnagyobb értéke az: valóban olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek az ott élőket szolgálják. Sokat segít az is, hogy nagyon egyszerű pályázati formáról van szó, ellentétben például az uniós programokkal, s ez különösen a kisebb falvakban jelent komoly segítséget, ahol nincs a polgármesteri hivatalokban olyan adminisztrációs háttér, ami a településvezetőknek segítségére lehetne – összegzett Nagy Bálint.

Az államtitkár leszögezte: az MFP eredményei alapján a zalai 2-es választókerület egyértelműen nyertesnek számít, „ezért is fontos, hogy a kormány a jövőben is folytatni tudja ezt a programot”, hiszen ez az egyik legeredményesebb vidékfejlesztési támogatás, amit a kabinet teljesen hazai forrásból működtet. Ennek köszönhetően pedig a pályázatok jóval egyszerűbbek, tágabb kört érintenek, s olyan fejlesztéseket finanszíroznak, amelyekre az adott közösségben valóban igény és szükség van.