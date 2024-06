– A zalai gímszarvas világhírű. A konyhaművészet avatott mesterei pedig nagyon finom ételeket tudnak készíteni a zalai vadhúsokból. Jól mutatja az ötlet életképességét, hogy a vadpörköltfesztivál már kezdi kinőni a belvárosi tereket, és a százas nagyságrendben jelentkező főzőcsapatok, illetve a „percek alatt” elfogyó ételek is azt jelzik: a szándék találkozott az igényekkel.

Vigh László úgy látja: a zalai ember identitásának régóta része az erdőjárás és a vadászati hagyomány, a hegyhátak révén pedig a bortermelés is. Az őszi fesztiválon e kettő „összetevő” a fellépőikkel kiegészülve kínál egyedülálló kulináris-zenei élményt a közönségnek.

A jövő Zalaegerszegen

Beszélgetésünk zárásaként egy kis gazdasági kitekintésre kértük a képviselőit: hol tartanak most Zalaegerszeg aktuális nagyberuházásai, és meglátása szerint milyen újabb ismérvek jellemzik majd a várost néhány év múlva?

– Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években a tesztpálya létrehozásán, amelyet túlzás nélkül nevezhetünk a járműipar Szilícium-völgyének. Személyesen is segítettem, közösen polgármester úrral, a városvezetéssel és a kormányhivatallal az infrastruktúra kialakítását, és ma már mindenki láthatja (azok is, akik esetleg nem hittek eleinte a beruházás sikerében), hogy ez a modern ipari ökoszisztéma mágnesként vonzza Zalaegerszegre úgy a legnagyobb cégeket, mint a speciális területen működő kisebb vállalkozásokat, vagy épp a magánberuházásban épült kutatóbázisokat, egyetemi létesítményeket. Fejleszt mások mellett az AVL, a Bosch, 25 ezer négyzetméteres gyárat és hozzá külön tesztpályát épített a Rheinmetall, de más cégek is szeretnének itt letelepedni. Mintegy 5 ezer új munkahelyet sikerült teremteni, a város iparűzésiadó-bevétele pedig 7,5 milliárd forintra nőtt. Tudatos fejlesztés zajlik a területen, az érdeklődés mértékére pedig mi sem jellemzőbb, mint hogy néhány éven belül el fog fogyni a még kihasználatlan szabad felület Zalaegerszeg északi ipari zónájában. Ami a jövőt illeti, már látható, hogy nagy számban érkeznek magasan kvalifikált szakemberek Zalaegerszegre, fejlesztőmérnökök, egyetemisták látnak fantáziát a tesztpálya körül kialakult ökoszisztémában. Ezzel párhuzamosan a közlekedési innováció minden formája megjelenik Zalaegerszegen, kutatóbázissal vagy például drónközponttal együtt. Egy rendkívül innovatív megyeszékhelyet látok tehát, amelyet már most is „bezzegvárosként” emlegetnek országszerte, ugyanakkor a szerepe, az ereje tovább nő a következő években. Zalaegerszeg nagy jövő előtt áll!