Minderre Bálint Zoltán, a dalkör alapító tagja így emlékezik vissza:

– Összeálltunk néhányan a klub tagjai közül, nótázgattunk, énekeltünk, érződött, hogy a társaink ismerik és tudják is a dalokat, értik azokat, s egyre jobban éreztük az együtt éneklés örömét. Innét született az ötlet, próbáljuk meg mindezt szervezettebb formában. Imre hozott az éneklésben, dalkörszervezésben profi hölgyeket, Horváthné Csőre Ildikót és Huber Klárát, s az ő szakmai irányításuk mellett létrejött az Évgyűrűk Dalkör.

Czuppon Ferencné Rózsa: Az együttesnek voltak elkötelezett szervezői

Fotó: Győrffy István

– Az együttesnek voltak elkötelezett szervezői, említhetném Boda Laci bácsit, vagy Nagy Lászlót, aki később a klubnak is elnöke lett, ők mindent megtettek azért, hogy a dalkör egyre sikeresebb legyen – folytatja Czuppon Ferencné Rózsa, aki most is tagja a dalkörnek, sőt vállára vette és viszi a szervezés adminisztratív részét. – Akkor 24 tagja volt a dalkörnek, azóta meghatározó, a dalkört mindig fejlesztő tagjaink hunytak el. Például a már említett Boda László és Nagy László, vagy az egyetlen zenei végzettségű tag, Magyarné Jutka, de említhetném Molnár Feri bácsit is. Többen öregségük, netán egészségi állapotuk miatt maradtak ki, ilyen Farkas Béla, vagy Pataki Józsi bácsi – sorolja Rózsa, aki most is összetartja a csapatot, szervezi a fellépéseket, jellemző a dalkörre, hogy náluk mindenki mindent megtesz a másikért…

Zalai Árpádné: Amikor ide eljövök, úgy érzem, élek!

Fotó: Győrffy István

A dalkör élete egyre jobban összefonódott a csácsbozsoki városrésszel, évek óta színesítik a helyi rendezvényeket fellépéseikkel. A klub tagjai építik fel a balatoni városkapunál, a Szent István-szobornál a betlehemet, ahol minden évben megrendezik a mindenki karácsonyát, a dalkör itt is előadja a karácsonyi számait, amelyeket előzőleg a városközpontban, az adventi ünnepségeken már elénekeltek. De nem hiányoztak a tavaszi borversenyekről, a májusfa-kitáncolásokról, a szeptemberi borútról, a Szent Iván-éji tűzugrásról, az egyházi rendezvényekről, a szobor­avatásokról, vagy a keresztszentelésekről és a nyugdíjasklubok ki mit tud? vetélkedőjéről sem. A megyeszékhelyi ádventi rendezvények visszatérő, örömmel fogadott fellépői. Ott vannak a kertvárosi, a páterdombi, az olai, az andráshidai ünnepeken, a falumúzeumi búcsú kedvelt énekesei.