Szavazni csak érvényes okmányokkal a kijelölt helyen lehet, az értesítő tartalmazza ezek pontos megjelölését. A kormányablakok a zalaegerszegi Munkácsy Mihály utcai kormányablak kivételével június 8-án (szombat) 8-16 óráig, június 9-én (vasárnap) 7-19 óráig tartanak ügyfélfogadást a szavazáshoz szükséges okmányok pótlása, cseréje érdekében.

A választás során a település jellegétől és a kiírt választások függvényében eltérő darabszámú szavazólapot kapnak a választópolgárok borítékkal együtt. Így például az olyan településen (nem megyei jogú városban), ahol helyi nemzetiségi választásra is sor kerül, az európai parlamenti listás, a helyi polgármesteri, egyéni képviselői és vármegyei szavazólap mellé helyi nemzetiségi, területi nemzetiségi és országos nemzetiségi szavazólap is kerülhet, vagyis 7 darab szavazólapot is kaphat egy választópolgár. Fontos, hogy a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a nemzetiségi választás vonatkozásában zöld borítékot és szavazólapot kapnak kézhez, az érvényes szavazás feltétele, hogy a borítékot lezárják, mivel azt nem a helyszínen számolják.

A két megyei jogú városban vármegyei közgyűlési szavazólapot nem kapnak a választópolgárok, ők az európai parlamenti listákra, polgármesteri és egyéni választókerületi képviselőjelöltekre adhatnak le szavazatot (nemzetiségi választás esetén a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok természetesen nemzetiségi jelöltekre is szavazhatnak).

A szavazólapokon nem ABC sorrendben szerepelnek a jelöltek és a listák, hanem a választási bizottságok által végzett sorsolás eredménye szerinti sorrendben.

A választási szabályok értelmében nincsen kampánycsend, de a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. Továbbá nem folytatható kampánytevékenység a meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható. E tilalmak megsértése esetén a kifogás benyújtására van lehetőség az illetékes Helyi Választási Bizottsághoz.