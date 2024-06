Zalavárról tartunk Esztergályhorváti felé a Kis-Balatonon átvezető töltés-úton, amely szélén, s van ahol az úton is vadliba csapatok sétálgatnak. Némely madarat szinte meg kell kérni, sétáljon le útról, s inkább szálljon vízre, mert ott biztonságosabb az élete. A part szélén horgászok is kisértik a szerencsét, akiktől szintén nem félnek a libák, megállnak mellettük, s ők is figyelik van-e kapás. Legyünk óvatosak, ha erre járunk!