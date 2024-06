Pályázatot nyújt be a 2024-es lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Magyar Államkincstár felé az önkormányzat. A támogatás a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás ráfordításainak a csökkenését szolgálja. A pályázati eljárásban a Zalavíz Zrt. működik közre Lenti önkormányzatával.

Döntöttek arról is, hogy pótbefizetéssel egészíti ki az önkormányzat a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. saját tőkéjét mintegy 32 millió forint értékben. Az összeget részben pénzbeli, részben egy ingatlan tulajdonjogának átruházásával biztosítják. Jóváhagyták továbbá a hulladékgazdálkodási kft. 8 millió forint összegű pénzügyi támogatási kérelmét is, az összegből a fennálló tartozásából kívánna a cég törleszteni.

Döntöttek a képviselők a „Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Közalapítvány részére további 500 ezer forint hozzájárulásról, melyet helyi civil szervezetek és sportegyesületek támogatására fordítanak, valamint a Helyi Értékek Háza működésével kapcsolatos közüzemi, számlavezetési díjak fedezetére.

Az önkormányzati ülésen a képviselő-testület tagjai nevében Horváth László polgármester köszönt el Inkovics Lászlótól, a munkáját március végén már befejező városi főépítésztől, aki 2010-től látta el ezt a feladatot Lentiben. Utóda Hermán Péter építész lett.