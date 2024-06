Az évekkel ezelőtt megkezdett projekt folytatásaként ezúttal a zalapatakai településrészen folytatnák a Kossuth utca melletti járda felújítását, aszfaltburkolat kialakításával. Körülbelül kétszáz méteres szakaszt jelöltek ki, amely a zalapatakai közösségi háztól a Háshágyi utca kereszteződéséig tart. Ezen a részen – annak érdekében, hogy a minimális 1,2 méteres járdaszélességet biztosítani tudják – az út menti rézsűhöz is hozzá kell nyúlni. A képviselők emellett arról is döntöttek, hogy élve a jogszabályi lehetőséggel pályázatot nyújtanak be a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására is.

Az ülésen képviselői felvetés kapcsán szóba került az intézményi gyermekétkeztetés kérdése is. Egy év alatt megkétszereződött a térítési díjak be nem fizetéséből adódó tartozások száma, ami így már több milliós nagyságrendet jelent. A kintlévőségek egy része évek óta halmozódik, de vannak olyan szülők is, akik hónapok óta úgy veszik igénybe gyermekeik számára a szolgáltatást, hogy azért következetesen nem fizetnek. Az önkormányzatnak jogszabályi alapon volna lehetősége az érintett gyermekeket kizárni az intézményi étkeztetésből, de a szülők hanyagsága miatt nem őket akarják büntetni, ezért újabb felszólításokat küldenek a notórius tartozóknak, s további nem fizetés esetén a végrehajtás lehetőségével élnek.