Túrázás Gudics Balázzsal

Gudics Balázs túravezető azt vallja, hogy online is lehetünk a természetben. Videóival elhozza hegyláncokat, a patakpartokat és a kilátókat is az otthonodba, amivel természetesen arra buzdít: lépj ki a komfortzónádból és indulj el te is!

Forrás: likebalaton.hu

A likebalaton.hu közlése szerint, Balázs a középiskolai földrajztanárja révén csöppent a túrázás világába, első egy napos túrái az Alpokba vezettek. Korábban versenyszerűen biciklizett, így a mozgás mindig is az élete része volt, de itt tetszett meg neki igazán a hegyek világa. Hol kerékpárra pattan, hol gyalogszerrel vág neki: mindkét módot szereti, de vezetett túráin az utóbbié a főszerep.

– Nagyon fontos, hogy megfelelő túracipőt vegyél, vagy túrabakancsot, mivel a városi cipő és más sima talpú cipő nem igazán megfelelő az erdőjáráshoz. A túracipők abban különböznek a városi cipőtől, hogy megfelelő talp mintázattal rendelkeznek, kicsit keményebb a talpuk, jobban tartják a bokát, adott esetben még vízállóak is, úgyhogy az első lépés a túra lábbeli beszerzése kell, hogy legyen. Ezután tájékozódj a turistajelzésekről, hogy mi mit jelent, hogy ne tévedj el az erdőben. Illetve nagyon fontos, hogy a jelzett utakról ne térj le, ha csak nem rendelkezel biztos tájékozódó képességgel.

