– Az első alkalommal inkább termékbemutató jellege volt a fesztiválon való részvételünknek – folytatta Zimborás Béla –, majd a vásárlók megtalálták a standunkat, s már vannak visszatérő vevők is. Termékeink egyedi készítésűek és megfizethetőek.

Motivációt ad a vásárlóközönség

Az igazgató arról is beszélt, hogy bár a közvélemény szemében intézményeik zártak, ez nincs így, s a rendezvényeken való megjelenéssel még inkább tudnak nyitni a szűkebb-tágabb közönség felé, megmutatni, mivel is foglalkoznak házon belül. Másrészt a közönség érdeklődése nagyon jó visszajelzés az ellátottak felé, akik a termékeket készítik. Sokszor ők maguk is bekapcsolódnak az árusításba, és ott közvetlen visszajelzést kapnak kreatív alkotómunkájukról, ami újabb motivációt ad számukra.

– Látjuk a mindennapokban e motiváció erejét, ezért is fontos, hogy kilépjünk az intézményekből – tette hozzá Zimborás Béla. – Bízom benne, hogy hosszú távon stabil tagja tudunk lenni az EgerszegFesztnek vagy más hasonló eseményeknek, és be tudjuk vonzani az embereket, megmutatni azt a munkát, amit a kollégák végeznek az ellátottakkal.

Arról is beszélt, hogy egyre több csatornán igyekeznek megjelenni, a zalaegerszegi programok mellett megyeszerte több helyen, vásárokon is részt vesznek, illetve tematikus kiállításokat tartanak, tavaly a megyeszékhely mellett Nagykanizsán és Lentiben is nyitottak meg tárlatot, de más, az SZGYF által szervezett eseményekre is készülnek termékbemutatóval.

– Emellett ellátogatunk a Kvártélyház színházi eladásaira is szervezett formában, illetve főzőcsapatot indítunk a fesztiválokon. Aktívak dolgozóink ezen a téren, ezek az alkalmak egyben jó csapatépítő programok is.