Alább a születésnapi beszámoló olvasható, amiben nyomon követhetjük az évtizedes történesek, emlékezetes, vicces és kevésbé örömteli pillanatokat:

„2014. június 14-én a Zazee Kulturális Egyesület avatott fel az Európa téren, Zalaegerszeg (és Zala megye) első Bibliofülkéjeként. Egy nagyon jó kis avatóünnepséget szerveztek nekem. Nadrai Róbert, az egyesület tagja drMáriást, vagyis Máriás Béla író-képzőművész-zenészt, a Tudósok zenekar frontemberét kérte fel egy rövidke beszédre; mégpedig telefonon keresztül, amit kihangosítottak a térre. Csoda jó buli kerekedett!

Forrás: Bibliofülke FB

A tíz év alatt nagyon sok minden történt. Rengeteg könyv cserélt gazdát; hozták-vitték a különböző témájú köteteket az emberek. Aztán néha áztam, fáztam, jégvirágos lett az üvegem (sőt, egyszer be is tört), máskor meg rámfirkáltak, rámragasztottak mindenféle matricákat. Volt, hogy teljesen kiürültem, néha meg úgy teletömtek, hogy majdnem kihánytam a könyveket az ajtómon. Képzeljétek, olyan is volt, hogy vécének néztek, és idepisiltek.

A nehézségek ellenére, azért elég jól vagyok, mert a lényeg mégis csak az, hogy népszerűsíthetem az olvasást; a klasszikus szépirodalmi műveket, a kortárs szerzők munkáit, a szakkönyveket, a történelmi albumokat, a verseket, a gyerekkönyveket... bármit, ami éppen jön. Csak szemét ne legyen, azt ki nem állhatom. De a jó szándékú, kíváncsi emberek (legyenek fiatalok, vagy idősek) bármikor jöhetnek, az ajtóm folyamatosan nyitva áll.

Nagyon boldog voltam, amikor a Szücsinger formáció koncertezett, amikor Gyereknapot szerveztek elém (körém), amikor a Törvényszéktől adomány érkezett hozzám, meg amikor Szálinger Balázs író dedikálta az egyik új könyvét a Bibliofülke olvasóinak. (Már nem is tudom végül ki találta meg, és vitte el. Na, meg hogy hozott-e cserébe valamilyen dedikált könyvet. Ajjaj, ilyenekre jobban kéne figyelnem.) Annak is mindig örülök, amikor az egyesületi tagok szépen kitakarítanak, lemossák a polcaimat, az ablakaimat, és feltöltenek új könyvekkel. Csak úgy csillogok-villogok.