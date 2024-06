A KeszthelyFest idén is változatos programot kínál a látogatóknak

Idén is nagyszabású, változatos programokat ígér a KeszthelyFest, amelyet július 5-7. között rendeznek. A három nap során fellép mások mellett a Neoton Família, Majka, a Bikini, T. Danny, KKevin és az Ocho Macho is. A KeszthelyFest fő célja, hogy a szezon elején ismét felhívja a figyelmet a városra, s ennek hatására minél több turista érkezzen. Emellett küldetése e programnak, hogy több generációnak nyújtson szórakozást, s kulturális értékeket közvetítsen, szögezte le Manninger Jenő polgármester a sajtótájékoztatón. Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója kiemelte, a kísérőprogramokkal igyekeznek minden korosztályt megszólítani. Kínálnak élményt például a Pethő Ház és az Amazon Látogatóközpont udvarán is, gondolva a gyermekes családokra, emellett – most már hagyományosan – ízelítőt nyújtanak az olasz kultúrából s szerveznek kvízeket is: Itáliához és a Balatonhoz kapcsolódóan.