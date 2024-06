Turisztikai látványosságok egész nyáron Zalaegerszegen

Az elmúlt három év sikereinek mintájára idén ismét útjára indítja „Hétpecsétes Zalaegerszeg” élményszerző sorozatát a Tourinform-iroda. Nyáron is összefognak a turisztikai szektor szereplői a városban, hogy a füzet tulajdonosai minél több nevezetességet keressenek fel. 2021-ben új marketingeszközként olyan kis méretű, zsebben is elférő füzetet szerkesztett a Tourinform-iroda gárdája, amely – a legfőbb nevezetességeket is kiemelve – ötletadó kalauzként szolgált a turisták és a városlakók számára. A kezdeményezés nagy sikert aratott, így mind a szolgáltatók, mind a vendégek „visszavárják” a nyári szezonra a kiadványt, tájékoztatott Tuboly Andrea irodavezető. Az augusztus 25-ig tartó kampány fő célja, hogy a vendégek a füzetben szereplő tizenhárom turisztikai szolgáltató közül legalább hetet felkeressenek, s ott a látogatást bizonyítandó pecsétet kérjenek az irodában és a több helyszínen hozzáférhető leporellóba. A füzettel részt vehetnek a szeptember 5-ei sorsoláson, mely során értékes nyereményekkel gazdagodhatnak. A kiadvány egész hétre szolgál „munícióval”, azt úgy állították össze, hogy a vendégek a hét minden napján – akár még a múzeumi szünnap esetén is - találjanak élményt Zalaegerszegen.

A kommunikációs szakma kihívásairól hallhattak előadást Zalaegerszegen

Kinek hiszünk és miért? Menthető-e a kommunikációs szakma iránti bizalom? A zalaegerszegi MCC legutóbbi szakmai rendezvényén Ludvig Orsolya Stefanie, a Mathias Corvinus Collegium Kommunikációs Műhelyének vezetője a fenti témában fejtette ki álláspontját. A stratégiai kommunikációs szakember előadásában rávilágított a kommunikációs szakma aktuális kihívásaira, a csökkenő bizalom okaira. Mindenki számára ismert tény, hogy annyi információ zúdul ránk minden pillanatban, minden platformon, annyi a téves, vagy gyakran tudatosan hamis információ, hogy nehéz átlátni és eldönteni, kinek és minek hihetünk még. A mesterséges intelligencia térnyerése sem segít ezen. Ludvig Orsolya Stefanie közel 30 éves kommunikációs vezetői tapasztalatát megosztva arról is beszélt, milyen eszközökkel lehet sikeres és hiteles a kommunikáció az üzleti életben.