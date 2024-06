Az Év strandétele: várja a nevezéseket a Balatoni Kör

Idén is keresik a Balatonnál az Év strandételét, így várják a keszthelyi nevezőket is. A Balatoni Kör tizedszer tette közzé felhívását, újdonság, hogy idén már stranddesszert kategória is van, de külön fogják díjazni a vegetáriánus, illetve vegán készítményeket. A minőségi borászat és gasztronómia képviselőit tömörítő Balatoni Kör szándéka továbbra is az, hogy izgalmasabb legyen a magyar tenger körüli gasztro kínálat. Két éve külön díjazzák a strandbisztró és a strandbüfé kategóriát, így különlegesebb alapanyagokból, komolyabb konyhatechnológiával készített ételekkel is lehet indulni. Nevezni továbbra is lehet levessel, főétellel és desszerttel egyaránt. A versenyen bármelyik part menti büfé vagy étterem indulhat, vagyis nem kell közvetlenül strandon működnie. Július 10-ig lehet nevezni, a díjakat július 31-én osztják ki.