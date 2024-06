Idén első alkalommal Keszthelyen rendezik a Bujtor István Filmfesztivált

Nyolcvanöt film, köztük szuperprodukciók is versenyeznek a Bujtor István-díjért augusztus végén Keszthelyen, a „magyar Piedonéról” elnevezett fesztiválon, amelyet immáron 14. alkalommal rendeznek meg, s most első ízben a Balaton fővárosában. A fesztivál idén is Bujtor Balázs rendőr Zsigulijának felvezetésével indul augusztus 22-én, a díszsorfalban pedig filmsztárok, rendezők, színészek, alkotók s persze rajongók állnak majd. A négy nap során – a versenyfilmek mellett – beszélgetések, retró utcabál, több szabadtéri koncert, emlékkiállítás, gasztronómiai program és veteránautós találkozó is várja az érdeklődőket. a versenyművek felét láthatja majd a közönség. A művészek sora igencsak impozáns: a publikum láthatja majd – mások mellett – Zsótér Sándort, Udvaros Dorottyát, Szabó Kimmel Tamást, Reviczky Gábort, Alföldi Róbertet, Nagy-Kálózy Esztert, Szarvas Józsefet, Dörner Györgyöt, Bezerédi Zoltánt, Kálid Artúrt, Kautzky Armandot és Szervét Tibort is.