A három ütemre tervezett, a Kovács Károly városépítő programban finanszírozott beruházásról csütörtökön a helyszínen tartottak tájékoztatót. Ezen Bali Zoltán alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője arról számolt be, hogy a jelentős forgalmat lebonyolító gyalogút burkolata töredezetté, balesetveszélyessé vált, és erre lakossági jelzések is felhívták a figyelmet. A Jézus Szíve-templom, valamint az idősek otthona közelségére tekintettel először az Ola úttól a Virág Benedek utcáig építik át a járdát. A munkálatok részleteiről Szak Tibor, a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoportvezetője számolt be. Eszerint 115 méter hosszban, 2,75 méter szélességben teljes pályaszerkezetében átépítik a járdát, ami új aszfaltburkolatot kap. A kapubejárók és a járdaburkolat széleinek lehatárolására kerti szegély épül, a csapadék elvezetésre két víznyelő aknát is létesítenek. A Virág Benedek utcai kereszteződésnél a kanyarodás könnyítésére korrigálják az ívet, sorolta.