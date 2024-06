A tanévzáró ünnepsége Baráth Adrien igazgató szólt a növendékekhez, kollégáihoz és a szülőkhöz. Beszédében kiemelte: nem csak iskolaként, de a város meghatározó kulturális programszervezőjeként is sikereket értek el. Rendezvényeikre minden esetben a telt ház és a magas színvonalú műsorösszeállítás volt jellemző.

– A megszokott, hagyományos rendezvényeken kívül több új programot is kínáltunk a város kultúrát kedvelő közönsége számára – mondta. – Ilyen volt a Mindjárt 100 című programsorozatunk, mely az idei tanévben indult útjára, de a tavaszi koncert is, melyen az iskola együtteseinek produkcióit hallgathatták meg az érdeklődők. Négy év után szervezhettük meg újra Tánc napunkat, melyen közel 160 diákunk szerepelt. Egyedülálló kezdeményezésként decemberben a klasszikus balettosok bemutatták Diótörő előadást is.

Az igazgató kitért arra is, hogy a jó részt saját szervezésű programok mellett nagyon sok versenyeredménnyel is büszkélkedhetnek az iskola növendékei, hiszen vármegyei, regionális és országos versenyeken értek el kimagasló eredményeket.

A végzős diákok jutalmazása sem maradt el, hiszen a tantestület számára lényeges, hogy a diákok minél tovább tanuljanak az intézményben. Kiemelt díjakat is osztottak. A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány Vivace-díjában részesült Prikryl Zoé (népi ének) és Neumajer Sára (magánének). Az iskola névadójáról elnevezett Farkas Ferenc-díjat pedig Pál Júlia (magánének, szaxofon, gitár) és Fodor Ákos (harsona) kapta.