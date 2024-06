A Fő téri templom plébánosát, Tál Zoltánt 1998. június 18-án szentelte fel Veszprémben dr. Márfi Gyula emeritus érsek, Mokos János káplánt pedig 2021-ben, ugyanezen a napon fogadta a papi rendbe dr. Udvardy György, a főegyházmegye főpásztora Keszthelyen.

Tál Zoltán tavaly ünnepelte ezüstmiséjét, s a Központi Szeminárium ünnepi alkalmán felidézte, negyedszázada letérdelt a szülői ház küszöbére, és kérte a szüleit, áldják meg őt, s a szentek közbenjárásának szükségességéről is beszélt.

A plébános tavaly augusztusban, a keszthelyi egyesített szociális intézmény idősek otthonának családi napján irányította sokak figyelmét a lényegre: az emberi életnek Krisztussal együtt van értelme, aki ajándékba adja nekünk önmagát,

mi pedig másoknak adhatunk át ebből a szeretetből.

Mokos János vallja: valamennyien rászorulunk Isten irgalmára. Képünkön az idei Randolder-zarándoklaton a hévízi kálváriánál

Fotó: PBÁ

Mokos János 2022 adventjének kezdetén (is) nyilatkozott lapunknak. Mindannyiunkhoz szóló üzenete így hangzott: „A gyerekeket is Jézus Krisztus jászlához kell elvezetni. Talán az egyik legfontosabb és legnehezebb, hogy a szeretet valódiságába bevezessük őket”. Arra is figyelmeztetett, mindannyiunk életében ott van a bűn, ezért valamennyien rászorulunk Isten irgalmára, de ezt csak az nyerheti el, aki képes meghajolni és bevallani saját maga gyengeségét. Az Úrnak ugyanis a legkedvesebb a bűnbánó és töredelmes ember.