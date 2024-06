Az eseményen a népes küldöttség vezetője, dr. Vlasta Krmelj polgármester a zalakarosi hivatalban sajtótájékoztatót tartott Novák Ferenc polgármesterrel közösen, és egy megállapodást is aláírtak.

– A településeink delegációi egyszer már korábban találkoztak – emlékezett vissza Novák Ferenc. – A szlovén kollégám 2013-ban még a maribori egyetem műszaki vezetőjeként dolgozott, amikor egy közös pályázat alapján LED-világítás került Zalakarosba. A kölcsönös gazdasági, kulturális, sport- és társadalmi kapcsolatok kialakítása, valamint a helyi közösségek fejlődésének elősegítése érdekében kezdtünk együttműködni. Ezzel a megállapodással közeledtünk egymás felé, de testvértelepülés még nem lettünk. Ettől függetlenül mindkét fél nyitott és érdeklődő.

A fürdőváros vezetője hozzátette: két hete Zalakaros civil szervezeteinek képviselői utaztak Szlovéniába, ahol egy felejthetetlen és élménydús napot tölthettek el a vendéglátóikkal. Az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói is szerepeltek a programon, ahol nemcsak Selnica kultúrájával és az ott tanuló gyerekekkel ismerkedtek meg.

– Örülünk annak, hogy a határokon átnyúló régiókban ismerkedhetünk, és reméljük a jövőben még szorosabban, akár gazdasági téren is együttműködhetünk – mondta dr. Vlasta Krmelj. – Gazdag kulturális programot állítottunk össze erre a napra, mely alapján a szlovén és a zalakarosi kulturális csoportok is még jobban megismerkedhetnek. A gyógyfürdő miatt bizonyára sokak akár egyéni kirándulásokon is visszatérnek még.