A mezőnyben ott gurultak a mentők, tűzoltók, az adóhatóság és büntetés-végrehajtás járművei is. Elvonulásuk után nem volt ideje pihenni a dobhártyáknak, mert kezdődött a fúvószenekarok 19. találkozója. Ez alkalommal a jövőre félszáz éves házigazdák mellett az 1940-ben alapított győri Rába Fúvószenekar és az idén 30 éves, Vonyarcvashegyről érkezett Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar lépett fel. Nyitányként, mondhatni, bemelegítésként a három zenekar 110 fúvósa három számot adott elő váltott karnagyok, Vörös István (Zalaegerszeg), Teletovics Márton (Rába), valamint Kiss Tamás (Balaton-part) vezényletével. Ezt követte koncert, zenekaronként egyórás műsorral.

Látványos programmal kezdődött a délután is, a Kazinczy téren baleset miatt avatkoztak be tűzoltók, mentők, no meg a pénzügyőrök.

A történet üldözéssel kezdődött, jelesül a pénzügyőrök ellenőrzésre próbáltak megállítani egy személygépkocsit, mert feltételezték, hogy cigarettát csempésznek az utasok. A gyanú beigazolódott, igaz csak pár perccel később, ugyanis a csempészek menekülőre fogták, ám balesetet szenvedtek. A vétlen sofőr vezette gépkocsi összeroncsolódott, abból a tűzoltók a jármű szétbontásával vágták ki a súlyosan sérült sofőrt, akinek állapotát előbb stabilizálták a mentők, hogy szállítható legyen. Merevítők, csövek, különböző kötések kerültek a helyükre, mielőtt kiemelték a járműből és hordágyra helyezték a sérültet. A csempészek szerencsésebben úszták meg, már ami a séebeket illeti, de elmenekülni nem tudtak, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság járőrei lecsaptak rájuk. Villámgyorsan megbilincselte a három feketeruhás “feketézőt” két pénzügyőr, míg harmadik társuk várta, hogy tiszta legyen a terep. Azaz a ronccsá tört autó is biztonságosan megközelíthetővé váljon a bemutató négylábú főszereplője, Harley, a kilencéves belga juhászkutya számára. Mint munkahelyi “főnöke”, Budai Csaba pénzügyőr főtörzszászlós kutyavezető érdeklődésünkre elmondta, Harley 2016 óta szolgál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságnál. Triál képzettségű, ami azt jelenti, hogy képes felderíteni drogot, dohányterméket és bankjegyet. Pár napja Letenyénél közel 64 kilogramm marihuánát jelzett. Ugyanott volt korábban ennél nagyobb fogása is, több tonna kávé alá rejtve szállított 150 kiló marihuánát egy kamion. Letenyénél ez sem jutott tovább, mert Harley jelezte az illegális árut. A kutya mindenáron fel akart menni a raktérbe, ami tele volt pakolva big-bag-csomagokkal megmozdíthatatlanul, ezért alulról megfúrták a rakteret, ahonnan aztán folyt kifelé a drog. Ezután már targoncával lepakolták az egész rakományt, idézte fel Budai Csaba.