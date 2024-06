- Az önkormányzat számára nagyon fontos a helyi csoportok részvétele az eseményen, így ezúttal is örülhettünk az óvodások, az iskolások, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, az Allegrezza Kamarakórus és a Bodzavirág Népdalkör fellépésének a meghívott előadók mellett - mondta Czigány Sándor polgármester. - Az Alsópáhoki Sokadalom jó alkalom arra, hogy beszámoljunk a két falunap közötti időszakban végzett munkánkról.

A falu közösségének ünnepe az Alsópáhoki Sokadalom

Fotó: Antal Lívia



A sikeres pályázatoknak köszönhetően közel 300 millió forintos fejlesztést hajtottunk végre. Zártkerti utakat és újabb járdaszakaszokat újítottunk fel, illetve karbantartó gépeket szereztünk be. Gondot fordítottunk játszótereinkre is, amelyeket be szeretnénk keríteni a gyerekek biztonsága érdekében. Önkormányzatunk munkája tekintetében a számok nagyon beszédesek: mintegy 1 milliárd 200 millió forinttal növeltük Alsópáhok ingatlanvagyonát az elmúlt évtizedekben megvalósított beruházásokkal. Szép eredményeket tudunk felmutatni a közösségi és a kulturális élet terén is.

A polgármester beszámolója után szólították azokat, akik az elmúlt években kiemelkedő munkát végeztek, és messze vitték a település jó hírét. A kitüntetéseket Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere és dr. Bangó Tamás jegyző adta át. „Alsópáhokért” elismerő címben részesült dr. Ábrahám József, aki 2006-tól képviselőtestületi tag volt, 2010-2019 között alpolgármester is. Négy választási ciklusban tett sokat a település fejlesztéséért. „Alsópáhokért” elismerő címmel köszönték meg Füle János Attilánénak, a Bodzavirág Népdalkör vezetőjének 25 éves kiemelkedő munkáját a kulturális élet szervezésében. a népzenei hagyományok őrzésében végzett magas szintű munkája, valamint a népzenei versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért. „Alsópáhok Közszolgálatáért” kitüntetésben részesült Kiss Józsefné, aki 30 éven át képviselőtestületi tag, és 55 éven át a Vöröskereszt alapszervezet vezetője volt.