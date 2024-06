- A jubileumi alkalom adta az ötletet, hogy ne csak énekeljünk Zaláról, hanem ismerjük is meg, hol, hogyan élünk, s azt is, hogyan éltek őseink itt a szűkebb hazában. A népdalversenyt összekötöttük egy rajzpályázattal is „Zala az aprók szemével” címmel, ahol zalai tájak, épületek ábrázolását kértük az ügyes kezű nebulóktól – tájékoztatta lapunkat a baki Göcsej Kapuja Általános Iskola tanára, a honismereti program szervezője, Béresné Simon Eszter. - Az értékes, igényes munkák bizonyították, hogy a gyerekek nyitottak a környezetük megfigyelésére, büszkék lakóhelyük szépségére.

A baki iskola alsó tagozatosai tanítóik vezetésével vettek részt a Szép Zalában születtem című, több hónapig tartó rajzos, kirándulós, honismereti programban

Fotó: Baki iskola

A baki iskolások már januártól elkezdték Zala vármegye megismerését.

- Kollégáim jóváhagyták az általam készített vázlatot, és örömmel fűzték tovább s tették megvalósíthatóvá a saját osztályukban - folytatta a tanárnő. - Mind a négy alsós évfolyamon megvalósult egy-egy népmese feldolgozása, zalai étel készítése, dalok, táncok tanulása. A matematika órán útvonalterveket készítettek: a harmadikosok a zalai haranglábakat kutatták fel és terveztek kirándulást; a negyedikesek Deák Ferenc életútját „járták végig”, és számolták a távolságokat. A digitális kultúra órán PPT is készült ezekről az utakról. Jól megismerték a vármegye térképét. Plakátokat készítettek néhány turisztikai látványosságról a környezetismeret órákon, és bemutatták egymásnak, hogy miért érdemes oda ellátogatni.

Zalai termékek felhasználásával az elsősök tökmagolajos salátát készítettek, a másodikosok tüskeszentpéteri lisztből palacsintát, a harmadikosok göcseji krumpliprószát, a negyedikesek pedig búzaprószát sütöttek. Bővült a mérésekkel kapcsolatos tudásuk is, hiszen tömeg-, súly- és időmérést is tartalmaztak a feladatok.

Megismertek néhány régi használati tárgyat, ki is próbálhatták a diódarálót, a faszenes vasalót, a petróleum lámpát, a kaptafát, de akadt mozsár, mécstartó, kukoricamorzsoló is. A legnagyobb „sikert” a libatömő aratta: nehezen tudták elképzelni, hogyan is nyomták le a torkán szegény jószágnak ezt a szerkezetet. A játékos foglalkozásokat nagyon élvezték a gyerekek, csukott szemmel is felismerték a tárgyakat.