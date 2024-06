A háromszoros Fonogram- és Liszt Ferenc-díjas Szalóki Ági 20 éve énekel az óvodás korosztálynak. Néhány évvel ezelőtt, látva, hogy koncertjeire egyre gyakrabban hoznak karon ülő babákat is, a 0-3 éves korosztálynak is műsort készített. A babáknak tudatosan kisebb térben, vállaltan kisebb közönség előtt, csendesebb zenét játszik, mint az ovisoknak. A műsor kialakításánál figyelembe vette a 0-3 éves korosztály fejlettségét, igényeit, életkori sajátosságait. A program része az élőzene-hallgatás, a közös éneklés, mondókázás, ölbeli játékok a szülők és babák bevonásával. A Szalóki Ági babakoncert nem zenés foglalkozás, hanem 35-40 perces koncert, komplex zenei élmény a szülőknek is, babáknak szerkesztett zenei anyaggal. Közreműködik: Szalóki Ági (ének, ütőhangszerek), Csókás Zsolt (akusztikus gitár, ének) és Szalai Péter (ütőhangszerek).

Mint az a tájékoztatóból kiderült: a babakoncerteken a szülő-gyermek párosok aktív résztvevőkké válhatnak. A szülők babájukkal, kisgyermekükkel ringatással, mozgással, érintésekkel, utánzásos mimikai és ritmusos játékokkal kísért zenei élményt élnek át. A komplex zenei és kapcsolati élmények örömforrássá válhatnak a résztvevők számára, elősegítve a motivált és aktív jelenlétüket. A babakoncert-sorozat az ölbeli mozgásos játékokkal segíti az anyák és gyermekeik egymásra hangolódását, mely megerősíti a korai anya-gyermek kapcsolatot, a korai kötődést. A ritmikus és ismétlődő baba-mama páros játékok a gyermekek korai fejlődését, valamint a tapintási, hallási, látási és mozgásos élmények integrációját is segítik. Ez a szenzomotoros integráció a korai pszichomotoros fejlődésben kutatások által alátámasztottan kiemelt fontosságú. A ritmikus mozgással, érintésekkel kísért testtudatosító mondókák a korai testi reprezentáció, a testkép kialakulásához járulnak hozzá.

Hozzátették: a tradicionális zenei és népi-nyelvi játékok a zene preverbális kommunikációs elemeivel dolgoznak, ahol a nyelv zenei aspektusai (hosszú-rövid hangok, ritmus, hanglejtés, dallam és hangjátékok) hangsúlyosan jelennek meg. E szavak nélküli játékosság a babákat, kisgyermekeket is a spontán önkifejezésre ösztönzi, fejleszti a kommunikációs kezdeményezőkészséget, elősegíti a beszédindulást, a korai nyelvfejlődést és a figyelem fókuszálását. Kiemelten fontos, hogy a babakoncertek lehetőséget nyújtanak a visszatérő zenei és ölbeli játékok ismétlődő átélésére. Megtanulhatók, bekerülhetnek a családok hétköznapjaiba és szerves részévé válhatnak a gyerekek fejlődésének. A korai fejlődést támogatva a tipikus fejlődésmenetű gyermekek mellett kiemelten fontos lehet atipikus fejlődésmenetet mutató, megkésett beszéd- és mozgásfejlődésű, regulációs nehézségekkel küzdő gyermekek számára.