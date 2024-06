A kirándulás első állomása a Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra volt, ahol megtekintették először a régi főzdét, amely a 20. század elején épült ipartörténeti elmék.

Ezután a legkorszerűbb gyümölcslepárlót mutatták be a kertbarátoknak s a pálinkakóstolás sem maradt el, kóstolhattak Zwack Kosher szilvapálinkát. Innen a kecskeméti Hírös Kertbe vezetett útjuk, ahol bármely időszakban ültethető, kaspóban is nevelhető konténeres egzotikus gyümölcsfajtákat láthattak, köztük volt konténeres mézbogyó, római mogyoró, birs, fekete berkenye, kivi, datolyaszilva, naspolya, de rózsafajtákból is színes, sokféle kínálattal találkoztak a kertészetben.

A pálinkakóstolást és a botanikai kitekintést követően kecskeméti városi sétán vettek részt, útba ejtették a Kecskeméti Református Általános Iskolát, a Katona József Nemzeti Színházat és a Cifrapalota szecessziós épületét, mely ma képtárként és múzeumként üzemel. Továbbá jártak a Tudomány és Technika Házában, mely az egykori zsinagóga épületében található, illetve a helyi Polgármesteri Hivatalhoz is ellátogattak.

A városnézés után vacsorával egybekötött borkóstoló következett a Vass Családi Borászatnál Kiskőrösön. A másnap borkóstolóval indult, Kiskőrösön a Szentpéteri Borpince kínálatával ismerkedtek a lentiek, majd a Szent Korona Cukrászda vendégszeretetét élvezték Soltvadkerten. Az Akasztón elköltött ebéd után indultak haza.

A szakmai kirándulás szervezésében, lebonyolításában dr. Tánczos Frigyes és felesége Sáfrány Ilona nagyban közreműködött és anyagilag is támogatták az egyesületi programot.