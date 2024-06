A községben harmadik alkalommal csatlakoztak a Nemzeti Művelődési Intézet ASzakkör – Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért programjához. Az előző években a hímzéssel és a quillinggel foglalkoztak, idén a kosárfonást választották és a bútorfestést, a következő évben pedig a kukoricacsuhé-fonással ismerkednek majd.

Varga Zsuzsanna polgármester köszöntője után az elkészült munkákat és a szakköri tevékenységet Gerencsér Bernadett, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei intézetének koordinátora méltatta.

– A vesszőfonás és a bútorfestés nem csupán technikák, hanem igazi művészeti kifejezőeszközök, melyek generációk óta kötnek össze minket és gazdagítják kulturális örökségünket – mondotta. – Szentgyörgyvölgyön a bemutatkozó szakköri közösség különleges jelentőséggel bír: nem csupán a kézművesek tehetségét és szorgalmát tükrözik a most kiállított tárgyak, hanem az alkotó csoportok összetartozását, erejét is. A vesszőfonás régmúltra visszanyúló ősi mesterség, mely régen a férfiak feladata volt, a vessző gyűjtése, áztatása, szárítása, feldolgozása egész évben elfoglaltságot jelentett. A szakköri alkalmak végére számtalan technikával ismerkedtek meg a tagok, melyekből az itt látható alkotások születtek. A bútorfestés hagyománya is régre tekint vissza, a megőrzött, tájegységenként eltérő mintákkal díszített ládák, ágyvégek, tükrök, szekrények ma is láthatók a tájházakban, múzeumok által megőrizve. Minden itt kiállított darab egy-egy történetet mesél el, az alkotó gondolatait és érzéseit hordozza magában.