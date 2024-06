A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Zala vármegyében eddig egy rendkívüli esemény történt a választással összefüggésben, bár a problémára megtalálták a megoldást is. Eszerint a zalaszántói 1. számú szavazókörben jelezte az egyik választópolgár, hogy rosszak a látási viszonyok a szavazófülkében. Ezt követően lámpákat helyeztek el a szavazófülkékben, és hosszabbítók segítségével be is üzemelték azokat.