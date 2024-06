Bécsből indult a repülő Edinburghba, ahol busz várta a 40 fős csapatot. A tartalmas öt nap során megcsodálhatták Skócia hegyeit, a lélegzetelállító Felföldet, láthatták Loch Ness gyönyörű tavát Urquhart várából. Hiába kémlelték, a híres szörnyet nem látták meg. Megismerkedtek a skót történelemmel és kultúrával. Láthatták és hallhatták a skót dudást játszani nemzeti ruhájában skótszoknyában. Megtekintették a Stirlingi várkastélyt. ami kulcsfontosságú hely volt a skót-angol történelemben, ahol 1. és 2. Edward angol király is csatát vesztett. A szellemtörténeteiről is híres Glamis kastélyban is jártak, ahol II. Erzsébet néhai királynő nevelkedett és édesanyja az anyakirálynő született. Edinburgh hangulatos városában is jártak, megnézték a kastélyt, ahol láthatták a skót koronázási ékszereket.

Szebbnél szebb várakat is meglátogattak

Fotó: ZH

Jártak szörnynézőbe is

Fotó: ZH

Vlasics Anikó, a Zrínyi-iskola angoltanára, utazásszervező elmondta: jártak St. Andrew városában, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegnő először találkozott, és beültek abba a kávézóba is, ahova ők is jártak. Meglátogatták a Dynamic Earth interaktív kiállítást a Föld kialakulásáról, és az állatokról, illetve Dundee tengerparti városában felkeresték a Discovery hajót, amivel eljutottak az Antarktiszhoz még 1901-ben. Harry Potter legendájával úton útfélen szembe találkoztak, hiszen látták a viaduktot, ahol a Roxfort express is jár, beülhettek az Elefánt kávéházba, ahol J.K. Rowling megírta a Harry Potter könyveit és ittak egy vajsört.

– A skót családi elhelyezéssel lehetőségünk volt még jobban megismerni a skót kultúrát, szokásokat, ételeket és naponta használni az angol nyelvet – fogalmazott Vlasics Anikó. – Egy igazi élménypedagógia valósul meg egy ilyen utazás során, új lendületet adva a nyelvtanulás fontosságának. A Zrínyi-iskola különösen támogatja a nyelvoktatást, ezt kifejezve az alapítványunk is hozzájárult a repülőtéri transzfer összegéhez, segítve diákjainkat.