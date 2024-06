A korábbi önkormányzati és országgyűlési képviselőként, alkotmányjogászként ismert ügyvéd Arany János A walesi bárdok című versével szerzett elismerést, de nemcsak egyedül, hanem Lőrincz Kálmánnal, Lorenzoval együtt. Az ötlet gyümölcsözőnek bizonyult, mondták, amikor a sikerükről meséltek. A zenész gitárral kísérte a versmondást, ami több mind indokolt, hiszen az irodalomtörténeti kutatások szerint Arany János egy ősi kelta dallamra, az Auld Lang Syne-ra írta a költeményt.

A produkció előadása közben Siófokon

Fotó: Rostás Mária

(A Gyertyafény keringőből lehet ismert a dallam.) Szigethy Istvánt már fiatal korában megragadta ez a lehetőség, ámbár a megvalósítás évtizedeket váratott magára, miközben hallgatta a Koncz Zsuzsa és a Kaláka együttes által énekelt változatot. Végül az idei nyugdíjas megmérettetés adott módot arra, hogy a valójában háromosztatú drámaként is felfogható verset zenei aláfestéssel adhassa elő.

Az azonos nevű együttes vezetője, Lorenzo közreműködésének előzménye is elég régre nyúlik vissza. Lőrincz Kálmán gelsei tanár korában nyert értékes segítséget a Szigethy családtól, István tanár édesanyjától, amikor a faluban fesztiválokat rendezett. Az azóta felbecsülhetetlen értékűvé teljesedett hanglemez gyűjteményükből kapott alkalomhoz illő korongokat. "Sosem tudtam meghálálni", mondta Kálmán az élménybeszámolóhoz fűzve, ám most a siófoki fellépés erre is jó alkalom lett.

Mivel a vers időtartama épp az előadás alapos kidolgozottsága miatt túlfeszítette a szegedi utazási iroda által másfél évtizede évente megrendezett seregszemle szavalati kategóriájának a kereteit, a Népek tánca, népek zenéje kategóriában indulva aratott sikert a két zalaegerszegi előadó. Olyannyira, hogy Lőrincz Kálmán ráadással is kellett, hogy szolgáljon, hiszen a műsorvezető emlékezett a Lorenzo együttes legendás fellépéseire.

-Megható volt a jelenet, hogy rám ismertek ennyi idő után, végül a Tavaszi szél vizet áraszt dalt az egész terem egy emberként énekelte - mondta elérzékenyülve Lőrincz Kálmán, akinek József Attila és Weöres Sándor a kedvence, több megzenésített vers is szerepel a Lorenzo repertoárján.