Régóta kertészkedünk Zalaegerszegen az olai városrészben, de nem emlékszünk ekkora csigainvázióra, pedig minden évben voltak hosszabb-rövidebb csapadékos időszakok. A csigák is így voltak, hol kevesebb, hol több volt belőlük, vagy éppenséggel semennyi. Idén tény, hogy jóval több csapadék, a mindennapos esők időszakát élvezhetjük. A sok eső, hogy a csigák szaporodását segíti, nem állíthatom biztosan, de azt igen, hogy a folyamatosan nedves talaj, fű, ág és levél nagyon is megkönnyíti közlekedésüket. Úgy tűnik, hogy étvágyuknak is igen kedvez az időjárás. Tapasztalataink szerint eddig csak a zsenge saláta-, bab- és uborkapalántákat zabálták fel. Idén már a nagyobbakat sem kímélik. S ha ez még nem lenne elég, a paradicsomnak is nekimentek, nemcsak a levelét, de a szárát is rágták, hogy még véletlenül se maradjon életben. Ugyanígy a paprikának, melynek virágkezdeményeit tüntették el. Hatalmas hosszanti lyukakat fúrtak az amarilliszok leveleibe, és kettérágták azt a néhány virágot, amit idén hoztak a hagymások. Nem szaporítom a szót. A napokban vettük észre, ahogy elkezdett érni a málna, annak levelére és termésére is rámentek.