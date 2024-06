A faluházban kialakított – egyetlen – szavazóhelyiségbe tartott Bazsika Ferencné és Bulin István mikor találkoztunk velük. Elmondták, hogy állampolgári lehetőségükkel és jogukkal ez alkalommal is élni kívántak.

- Az önkormányzat összetétele meghatározza mondhatni a saját életem és a falubeliek jövőjét is, vagyis nem mindegy kire tesszük a voksot, a másik, az európai uniós szavazáson pedig gyermekeink és unokáink jövőjéről döntünk, ezért is kötelességünk eljönni – fogalmazott Bulin István. - Az utóbbi időszak politikai életét a szomszédban zajló háború is befolyásolja, akarunk-e háborút vagy sem...Úgy gondolom, józan ember nem akar háborút, béke párti, bármelyik párthoz is tartozik.

Bazsika Ferencné annyit tett hozzá ehhez, hogy szülei, ahogy korosztálya tagjainak felmenői is, részt vettek a második háborúban, nem szeretné, ha unokáinak hasonló sors jutna.

A helyi ügyekről is szót ejtettek. Külsősárdon egy polgármester- és három képviselő-jelölt közül választhat a helyiek. Bazsika Ferencné úgy gondolja, hogy az elmúlt években szépen fejlődött a falu, aktívan végezte dolgát a testület.

Bulin István is elégedett a testület tevékenységével, mint mondta, nem tudja milyen lehetőségei vannak a zalai alacsony lakosságszámú falvaknak, de Külsősárdon úgy véli, amit lehetett kihasználták a vezetők, pályáztak, s épült, szépült a falu.