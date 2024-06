A szerzővel a hiánypótló kötet bemutatója apropóján beszélgettünk.

- Annak idején, 35 évvel ezelőtt írtam egy dolgozatot egy tanfolyam zárásaként, melyben a rédicsi ragadványnevekkel foglalkoztam – kezdte Stokker Pálné.. - A téma aztán nyugalmazásom után került újra elő, Utassyné Horváth Erzsébettel, Zsókával többször beszéltünk erről, átnézte s biztatott, hogy folytassam a gyűjtést, egészítsem ki a dolgozatot. Mivel érdekelt s rá is értem ezzel a néprajzi témával foglalkozni, elkészült ez a könyvecske.

Stokker Pálné Rédics múltja mellett a helyi nyelvi sajátosságokkal is foglalkozik könyvében

Forrás: Korosa Titanilla

A kiadvány mintegy 100 oldalon, három fejezetben taglalja a címben jelzett témákat.

- Rédics történetét a honfoglalás korával kezdtem, majd minden jelentős korszakból olvasható ismertető a faluról Alsólendvához kapcsolódva, ugyanis Trianonig ez a terület közigazgatási és nyelvi egységet alkotott – folytatta. - A felhasznált irodalomban több olyan is szerepel, mely Alsólendva történetét dolgozza fel, de merítettem Tantalics Béla Rédicsről szóló helytörténeti könyvéből, más dokumentumokból és személyes elbeszélésekből is, többen is segítettek, meséltek el történeteket, adtak ismertetőt. A könyvben különösen figyelembe vettem a rendszerváltás előtti és utáni történéseket. Helyet kaptak olyan témák, mint a lakosság életkörülményeit javító infrastrukturális fejlesztések, szolgáltatások kialakítása, összegyűjtöttem a 2000-től nyertes pályázatokat, önerős beruházásokat. A másik blokkban az üzemekről, vállalkozásokról olvashatnak, volt itt a téesz mellett egykor varroda és tipligyártás is folyt. Külön rész szól az alapítványokról, civil szervezetekről, illetve a kiemelt kulturális rendezvényekről, mint a millenniumi ünnepség, vagy a 2004-es európai uniós csatlakozás.

A második fejezetben a helyi nyelvi jellemzőket veszi sorba.

- Rédics afféle szigetként helyezkedik el a hetési-göcseji nyelvjárás területén - magyarázta. - A nyelvi jellemzők összegyűjtésében segítségemre volt Varga Tiborné Irénke, a rédicsi iskola egykori pedagógusának írása, melyben a rédicsi téesz alakulásáról írt, illetve sokat segített Utassyné Zsóka. Próbáltam bemutatni a göcseji és a hetési nyelvjárást, majd kiemeltem azokat, amik kifejezetten ránk, rédicsiekre jellemzőek, méghozzá különvéve a magán- és mássalhangzókat, illetve alaktani szempontból is vizsgáltam a szavakat, kifejezéseket. Például Rédicsen kétféle „e” hangot ejtünk, megrövidülnek a magánhangzók, van úgy, hogy az „á” helyett „o” hangot ejtünk, lába helyett lábo. Mássalhangzóknál megfigyelhető az „l-ezés”: illen-ollan, az „ny-ezés”: kanál helyett kalány. A „ni” képző helyett a „nyi”: alunnyi. tunnyi. Mindez a régi beszédstílusban volt megfigyelhető, ma már, a mi köznyelvi beszédünkben ezek nincsenek jelen, esetleg néha fordulnak elő. Rédicsen Tóth Lászlóné Rákos Aranka beszéli ezt a rédicsi tájnyelvet, többször is voltam nála feljegyezni az általa régiesen ejtett szavakat. Gyűjtöttem még olyan kifejezéseket is, melyek a falura jellemzők, ilyen a sérokli - piszkavas, a silinga – fonott kosár, a párokli – esernyő, vagy az encsüködik, ami azt jelenti, hogy fejlődik, gyarapodik.