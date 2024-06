Zajácz Tamás műveivel Gödöllőn, a Művészetek Házában is találkozhatunk, július 3-án nyílik az augusztus közepéig látogatható kiállítása. Néhány éve visszatérő vendég Sz. Kulcsár Zsóka, a zalaegerszegi Ady-gimnázium tanulója, aki sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Kell is a vizuális tapasztalat, mivel grafikusként vagy dizájnerként szeretne elhelyezkedni. A mellette ülő kislányok, Gerócs Emese és Boglárka – Buday Mihály unokái – ugyancsak lelkesen kapcsolódtak be az alkotómunkába, tájkép született a vásznakon. A művésztelepet életre hívó festőművész annyit elárult, jövőre is lesz tábor, ám utána szeretné megújítani a rendezvényt.