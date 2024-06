A tótszentmártoni fafaragó szavait a petrinjai Poszavecz Edit és az ormozi Marijanna Klemencic is megerősítették. Szerintük a szőlőhegy hangulata, a csend és a nyugalom alkotásra sarkall minden művészt. Azokat is, akik még csak most bontogatják a "szárnyaikat" és azokat is, akik már kipróbálták a festést. Ilyenkor leülnek a hűs fák árnyékába és az ujjaik között táncra perdül az ecset. Emiatt jönnek el ide a tótszentmártoni Kálmán-hegyre alkotni.