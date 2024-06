Magyarország egész területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel a gazdálkodók búzát a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek, határainkon innen és azon túl is. Ez a projekt a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. A 2011-ben indított jótékony kezdeményezést a 2013-as megalakulása óta bekapcsolódó Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) vitte sikerre.

Az oklevél, amire az óvodások nagyon büszkék. Sütnek és konyhakertet gondoznak a hétköznapokban Fotó: ZH

Az óvoda igazgatója, Horváth Erika még tavaly év végén a keszthelyi Karmelita Bazilikában vette át az adományozó levelet, és az adományt jelképező egy kilogramm lisztet. Az akkori ünnepségen Süle Katalin, a NAK alelnöke köszönetet mondott a gazdáknak, továbbá kiemelte, hogy a program az összetartozást, a Kárpát-medencei összmagyarság részvételét és együtt gondolkodását jelképezi.

– Az óvoda részére felajánlott 351 kilogramm lisztet az intézménybe járó gyermekek családjai részére egyenlő arányban kiosztottuk, illetve az óvodai élet mindennapjaiba felhasználtuk – fogalmazott az intézmény igazgatója. – Az amúgy is aktív és tevékeny óvoda gyerekei nemcsak az óvodakertjükben, hanem a konyhában is szorgalmasan és érdeklődve munkálkodnak. Fánkot, kenyeret és pogácsát is sütnek, az óvodakertben megtermelt zöldségekből pedig, amit tudnak, felhasználnak. Nagyon örültek az adománynak, amit tudatosan használtak fel és osztottak be, így a nyári szünet előtti néhány napban is készítettek belőle édes és sós süteményeket. A több éve megírt kertprogramunkat egyben tapasztalati, élmény alapú pedagógiának tekintem, mely szervesen beépül mindennapi munkánkba.

A korábbi lisztátadás kapcsán is elismerték az óvoda értékes és segítő munkáját, odafigyelését a rászoruló családok iránt. Horváth Erika a kollektívája, a gyermekek és a családok nevében is háláját fejezte ki az adományért. Ugyanakkor örömmel nyugtázta, hogy óvodájukról elismerően nyilatkoznak, többek számára megtiszteltetés megismerni a színvonalas és előremutató kezdeményezésüket, mely alapján az ovisok rendkívül értékes útravalót kapnak tőlük.