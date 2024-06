Európa harmadik legrégebbi patikája, korabeli eszközökkel és a míves mennyezeti freskóval

Fotó: Mozsár Eszter

A kolostor és az egyik legrégebbi patikamúzeum

A Rudnica-hegy alatti birtokról a völgybe sétáltunk le a szarvasetetés után a messziről világító, kékes-szürkés és fehér vakolatú kolostorhoz. Az épület és az aranyozott-fekete barokk oltáráról híres Mária mennybemenetele zarándoktemplom mindig nyitva áll a látogatók előtt. Ottjártunkkor éppen esküvőt tartottak, alig egy óra múlva a következőt. A belső udvaron, a kerengőben szerzetessel találkoztunk, aki a lakrészébe sietett, láthatóan hozzászokott a turistaáradathoz és kíváncsiskodó tekintetetekhez.

A helyi csokoládé manufaktúra története egy régi képen

Fotó: Mozsár Eszter

Európa harmadik legrégebbi patikája, korabeli eszközökkel és a míves mennyezeti freskóval. Fotó: Mozsár Eszter

Az eredeti épületet a történeti feljegyzések először 1208-ban említik, egykor kastély volt. A Olimje-kolostort és a zarándoktemplomot a horvát Lepoglavából származó pálos barátok népesítették be, a freskók, bútorok Anton Lerchinger Rogatec mester munkái. A pálos szerzetesek 1665-ben kezdték el építeni a barokk templomot, amely tíz év alatt készült el. A presbitériumban álló nagy oltárt Mária mennybemenetele tiszteletére szentelték. Szlovénia egyik legnagyobb, fekete hátterű, három szintes aranyozott oltára 1680-ban készült. A főoltár környékét 1740-ben díszítették. Ezek a szerzetesek művészetükről és gyógyászatukról voltak híresek. A patikát ma múzeumként látogathatjuk, ez Európa harmadik legrégebbi patikája a párizsi és dubrovniki után. Mennyezetét ugyancsak míves freskókkal díszítették. Érdekesség, hogy a készítményekhez a közeli gyógyforrást használták fel. A múzeum mellett az átjáróban ma is működő „gyógyszertár”, vagy inkább gyógynövényes csodabarlang. Minden kapható a lelki- és testi bajokra: gyógyteák, tinktúrák, szirupok, amit saját kezűleg készítenek a felújítás után néhány éve ide költözött minorita szerzetesek. A látogató kérdéseire szívélyesen válaszolnak, a panaszokra együtt keresik a természetes gyógymódot. A barátok jelenleg 160 -féle gyógynövényt termesztenek. S ha jelenleg nincs semmi betegségünk, később sem lenne, ha itt laknánk: maga a környezet önmagában is egészségesen és fiatalon tartana. Ki lenne beteg itt, ahol a füvészkert, a kolostor épülete melletti tavacska a tündérrózsákkal, koi ponttyal vagy a kert közelében lévő kis kaptár, a méhek zümmögésével a mindennapok része és valósága.