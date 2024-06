„A háznégyszög minden hangot, minden gesztust felerősít. Für Anikó lemezbemutató estjét hallgatjuk a Kvártélyházban. Énekli: „a király a trónján ült, fáradt volt, elszunnyadt már. Egy szép asszony ment arra.” Felénk is egy szép asszony és egy szép hang járt. A zalai kötődéssel bíró színművésznő Nőstény álom című lemeze majd’ egy esztendeje látott napvilágot. Többször elmondta, erre a zenei kirándulásra a barátai beszélték rá, amikor látták-hallották az Oliver című musicalben énekelni. Ő pedig magának is, s leendő hallgatóságának is magasra tette a mércét. Amikor Bereményi Gézát – Kossuth-díjas írót, filmrendezőt, Cseh Tamás alkotótársát – kérte szövegek, de inkább versek, költemények megírására. Bereményi megjegyzi a borítón, e munka idejére nőivé változott, egy kicsit Für Anikó lett maga is. Nem véletlen, hiszen az előadó személyes élményei, emlékei, gondolatai is helyet kaptak a mondandófüzérben. Nem könnyű kaland, amit kínálnak, de megéri a fáradságot.” (Részlet Arany Horváth Zsuzsa, a Zalai Hírlapban 2007. augusztus 28-án megjelent írásából.)