Az eseményen a Viola Népdalkör méltatásában elhangzott: a liszói közösség 1999 őszén alakult helyi lányokból, asszonyokból egy szüreti mulatság alkalmából. Kezdetben saját maguk egymástól tanulták a dalokat, kis idő múlva szakmai vezetővel folytatták tovább a munkát. A jelenlegi vezetőjük, Németh Renáta zenetanár 2010 ősze óta irányítja a csapatot. Az együttes tagjainak legfőbb célja a helyi hagyományok, a népviselet megismertetése, továbbvitele. Állandó résztvevői a liszói rendezvényeknek, így mindig készülnek valamilyen előadással a szüreti, a falunapi, a férfinapi, valamint az idősek napja alkalmából rendezett műsorokra. Az évek során sokszor kaptak meghívást az ország több pontjára, településére Zala vármegyén kívül is az ott megtartott kulturális rendezvényre. Ezen kívül szoros baráti kapcsolatokat ápolnak a környékbeli dalkörökkel, kulturális csoportokkal.

A népdalkör jelenlegi tagjai a színpadon, a korábbiak pedig a színpad előtt sorakoztak fel

Fotó: Szakony Attila

– Repertoárunk gerincét a dunántúli, ezen belül a zalai, somogyi és Tolna megyei népdalok alkotják, de tanultunk már palóc, nyírségi, kalocsai dalcsokrokat is – fogalmazott Németh Renáta. – A népdalokon kívül olykor énekelünk magyar nótákat, kuplékat, könnyűzenei számokat is, amelyeknek zenei alapját megszerkesztem, igazítom a megfelelő hangmagasságra, tempóra. A liszói katolikus, valamint a liszói és a surdi evangélikus templomban is énekeltünk már többször advent, karácsony, pünkösd, egyéb egyházi ünnepek alkalmával. Ilyenkor természetesen egyházi énekeket szólaltattunk meg az orgonakísérettel. De nemegyszer mutattuk meg már színészi képességünket is, hiszen több tréfás-zenés jelenetet is bemutattunk. Ezeknek nagy részét magunk találtuk ki, alakítottuk ki a próbák során.

Németh Renáta hozzátette: a Magyar Kórusok, Zenekarok, Népzenei Együttesek (KÓTA) által kiírt országos népzenei minősítőkön rendszeresen szerepelnek. Az évek során három arany minősítést, két Aranypáva díjat nyertek, majd a legmagasabb, az úgynevezett Gála szintű minősítőn és versenyen kétszer is megkapták az Aranypáva nagydíjat. Immár tizedik alkalommal rendezik meg a „Sej, haj, szép a páva…” dalostalálkozót. A dalkör az évek alatt igazi baráti társasággá kovácsolódott, de szívesen fogadja az újonnan érkezőket is.