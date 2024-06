Előrebocsátotta, ugyanaz a cél, mint az egregyi pikniken: az, hogy összejöjjenek a hévíziek, oldaltól, vallástól, kortól függetlenül, és beszélgessenek. „S persze az is, hogy megértsük és megtanuljuk újra szeretni egymást, s tudjunk ismét együtt dolgozni”, mondta Naszádos Péter.

Úgy fogalmazott, valami megmozdult a városban az elmúlt hónapokban, s ezen a rendezvényen is azt tapasztalni: olyanok is beszélgetnek, akik ezt évek óta nem tették. Kiemelte, ez fantasztikus élmény, erre lehet építeni Hévíz jövőjét.

Leszögezte, reméli, akik a sportcsarnokból hazamennek, „azok elvisznek egy új kultúrát, ami régen is volt Hévízen, s elhoznak egy új nézőpontot annak érdekében, hogy békében együtt tudjunk élni, s ne csak Európában, a világban, hanem itt, Hévízen is béke legyen”. A polgármesterjelölt úgy sommázott: szeretné, ha ezt az üzenetet közvetítené ez a koncert is.

Az idén 42 éves Bikini a legnagyobb slágereit adta elő Hévízen.