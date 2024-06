- Mindenekelőtt azzal kell kezdenem, hogy ezen a fórumon is köszönetet mondjak mindenkinek, aki részt vett az európai parlamenti és önkormányzati választásokon - kezdte értékelését Nagy Bálint. - Gratulálok minden polgármesternek és képviselőnek, akik a választásokon mandátumot szereztek, jó munkát kívánok az elkövetkező időszakra!

A képviselő elmondta: az országos és zalai részvétel kiemelkedően magas volt, ez örömteli, és azt is mutatja, hogy az emberek is úgy gondolták, hogy valóban nagy volt a tétje a választásoknak. Országos szinten minden eddiginél többen szavaztak a Fidesz-KDNP pártszövetségre.

- Az európai parlamenti választásokon több mint 2 millió ember, míg a Zala vármegyei listára is a szavazók 57,27 %-a. Köszönet érte! Ugyanakkor tény, hogy bizonyos településeken az emberek úgy döntöttek, hogy lecserélik a városvezetést és új polgármestereknek, új testületeknek szavaztak bizalmat. A választási kampány lezárult, most a térség lakóiért végzett munkának kell átvennie ismét a főszerepet.

Nagy Bálint hangsúlyozta: fontos, hogy az új testületek hogyan fogalmazzák meg a víziójukat. Ezeknek a tervek illeszkedni kell tudni majd a térségi koncepcióba, és valóban az itt élő embereket és a gazdaságunk erősítését kell szolgálniuk.

- Azt lehet látni, hogy nagy kihívások előtt állnak az önkormányzatok is, településenként más és más indokok miatt. A térség sikere érdekében, ami minden itt élő ember érdeke, a jövőbeni fejlesztéseknél az önkormányzatoktól nemcsak a víziók megfogalmazásában, hanem a tervek előkészítésében, a kivitelezésekben is nagyon komoly erőfeszítésekre lesz szükség. Egyet biztosan állíthatok: rám a jövőben is a választókerületünk minden lakója számíthat a térség fejlődése érdekében! - zárta nyilatkozatát Nagy Bálint.