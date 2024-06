Ezután 17 órakor átadják a Kerecsényi Edit-emlékplakettet. Majd Pillantás a múltba címmel A bronzkor évszázadai Zala vármegyében című kiállítás nyílik meg. Ezután 19 órakor az udvaron a nagykanizsai Mesebőrönd társulat A molnár fia meg a vízitündér című bábos, interaktív mesejátékát tartja népi játékokkal és tánccal. Majd az ugyancsak nagykanizsai Mozaik Társulat 20.30 órakor Pofa be Annuska! címmel népi komédiát mutat be. Őket 21.30 órától jazz zenei koncert követi és 23.30 órakor tűzugrással és tánccal ér véget a nap. Zalamerenyén a Pálos Malom Kulturális Alapítvány jóvoltából a Pálos malom is csatlakozott a Múzeumok éjszakája eseményhez, ahol 14 órától éjfélig malomlátogatással várják a látogatókat. Lesz többek között látvány kenyérsütés, esti túra a zalakarosi kilától a malomig, őrlési bemutató és népi játékokat is ki lehet próbálni.