A médiaszemélyiség Jákob Zoltán tűzpiros sportautójával járja az országot, több helyen megfordult már, hogy inspirációt adjon a fiataloknak. Nagykanizsára azért érkezett, mert a manikűrös és körömdizájner érettségire épülő szakképesítés megszerzésére kizárólag a vizsgaközponton keresztül nyílik lehetőség. Az együttműködés pedig olyan eredményes, hogy az üzletember ellátogatott a városba, hogy találkozzon a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal.

– Jó érzés volt előttük állni és beszélni azokról a dolgokról, amiben hiszek – fogalmazott Jákob Zoltán. – Sok kérdést tettek fel az életről, a vállalkozásomról, a kudarcokról, de még a párkapcsolati témák is előtérbe kerültek. A srácok megnyíltak előttem, őszintén beszélgettek és ez nagyon megérintett. Ez a tinédzser korosztály az életüknek abban a szakaszában van, amikor elfelejtenek mosolyogni, lelkesedni és kíváncsinak maradni. Egyfajta követelményrendszernek igyekszik megfelelni, s közben elvesztik az előbb felsorolt készségeiket és persze képességeiket. Ezeknek a fontosságára hívtam fel a figyelmüket, hogy hiába jönnek elő problémák, el kell engedniük a berögződéseiket és ki kell mozdulniuk a komfortzónájukból. Nem szabad sok időt az okostelefont bámulni, inkább menjenek társaságba, ismerkedjenek. Aki menedzser vagy vezető lenne a jövőben, ahhoz ismerniük kell a partnereiket. Ehhez viszont emberismeretre van szükségük.

Jákob Zoltán motivációs előadást tartott a nagykanizsai diákoknak, akik szívesen vették a milliárdos beszámolóját

Forrás: ZH

Jákob Zoltán minden, az eseményen résztvevő diáknak küldött a Paprikaföldektől a HÉTCSILLAGOS életig - Az önerőből milliárdos sikerreceptjei című legújabb könyvéből.

– A sikernek sok összetevője van, amellett, hogy elhisszük tenni is kell érte – mondta. – A paprikaföldek jelentette egykor nekem a munkát, de a tanulóknak is fontos lenne megtanulniuk dolgozni és egy célt követni. Az egyetemistákat a vizsgák viszik közelebb a hőn áhított álmaikhoz. Előfordult az életemben, hogy keresztbe tettek, de nem adtam fel, a hátrányból előnyt kovácsoltam. Manapság az közösségi médiafelületeken felvillanó influenszerek nem olyanok, mint amilyennek látszanak. Magyarországon ezek az emberek nem gazdagok, hiába is mutatják azt. Ez az irány téves, ezt senkinek sem ajánlom. A fiatalok inkább nézzenek magukba és ismerjék fel azt, hogy miben tehetségesek, amiben jobbak lehetnek másoknál. Ezért szeretem a tanulmányi, sport vagy szakmai versenyeket, ahol már tényleg meg lehet mutatnia az embernek a valódi értékét. Az influenszerkedést pedig el kell felejteni.