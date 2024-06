Motoros hétvége 46 perce

Megemlékezés a trianoni békediktátum évfordulójáról

A kedvezőtlen időjárás, a pénteki eső ellenére is sikerrel tartotta meg 27. Motoros hétvégéjét a Road Wanderers Tóra Chopper Motoros Club Egyesület. A programnak hatodik éve Tófej, az ottani sportcentrum területe ad helyet, ahol ezúttal is koncertek, bemutatók és versenyek, valamint egy rövidebb motoros túra is várta a résztvevőket. A két napos eseményen mintegy 350-400 fő vett részt, elsősorban azoknak a hátfelvarrós motoros csapatoknak a tagjai, akikkel a Road Wanderers évek óta jó kapcsolatot ápol, de érkeztek kétkeréken Gyuláról, Orosházáról vagy a felvidéki Dunavecséről is.

Évald Ferenc (balról) és Baranyai János, a Road Wanderers tagjai a tófeji Trianon parkban található motoros emlékműnél. A háttérben a Trianon emlékmű Fotó: Gyuricza Ferenc

A két napos eseményen mintegy 350-400 fő vett részt, elsősorban azoknak a hátfelvarrós motoros csapatoknak a tagjai, akikkel a Road Wanderers évek óta jó kapcsolatot ápol, de érkeztek kétkeréken Gyuláról, Orosházáról vagy a felvidéki Dunavecséről is. A már kialakult szokásrendnek megfelelően ezúttal is a motoros hétvége részeként tartották meg a község trianoni megemlékezését, amely Falat Zsuzsanna felvidéki történész-múzeológus üzenetének felolvasásával kezdődött, majd Horváth Zoltán polgármester mondott köszöntőt. Ennek során kitért arra, hogy a 104 évvel ezelőtti békediktátum – amelynek következtében a történelmi Magyarország területe drasztikusan csökkent – a mai napig hatással van a térség országaira és népeire. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: ameddig magyarok élnek a Földön, addig minden évben lesz, aki megemlékezzen erről a napról, aki meggyászolja Trianon tragédiáját és fejet hajt a határokon átívelő összetartás erejének méltósága előtt. A képviselő szerint 1920-ban az volt a „rövidlátó percemberek” szándéka, hogy Magyarországot a reá lesújtó antant és vörös öklökkel olyan határok közé szorítsák, amelyek mögött csak egy életképtelen, a szomszédainak kiszolgáltatott nép marad a hajdani nagy nemzetből. A megemlékezés végén a Road Wanderers által a parkban elhelyezett motoros megálló táblát avatták fel. Tapaszti Zsurma, az egyesület tagja elmondta: szándékukban áll egy zalai túraútvonalat kijelölni, aminek egyes pontjain hasonló táblákat helyeznek el. Itt nemcsak megpihenhetnek az arra járók, de a tábla üvegfalán a klubjaik, egyesületeik emblémáit is elhelyezhetik.

