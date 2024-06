Ez a napi a kirekesztett és elűzött emberekről szól

A megemlékezést a hagyományokhoz híven az elhurcoltakat jelképező gyertyák meggyújtásával kezdték, majd Virágh Judit, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke idézte fel a zalaegerszegi történéseket. Mint mondta, ez a nap a kirekesztett, elűzött és megsemmisített emberekről szól, miközben nem feledkezhetünk meg a napjainkban történő háborús, terrorista eseményekről sem.

Virágh Judit, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke az elhurcoltak leszármazottai nevében gyújtotta meg a gyertyát

Fotó: Mozsár Eszter

- Egy kezdeményezésről is szólnék, aminek mottója a hallgatás leplének szétszakítása. Egyre többen vállalnak felelősséget a múltért, a hibákért, s kérnek bocsánatot azért, mert akkoriban nem álltak ki. A leszármazottak szégyellik a felmenők tetteit.

A bocsánatkérők a történelem áldozatai – mondta Virág Judit.

A hallgatás leplének szétszakítása a Menetelés az Életért Magyarország eseménye volt 2024. május 14-én a Rumbach Zsinagógában Budapesten. A konferencia célja a megbékélés ügye Magyarországon. A program a vészkorszak német és magyar elkövetőinek keresztény utódai szembenézésről és megbékéléséről, keresztény önvizsgálatról szólt. A rendezvényen a holokauszt utáni második, harmadik generációi találkoztak egymással.

Megemlékezni minden közösség kötelessége

Megemlékezni a holokausztról és annak áldozatairól: ez minden igazi európai közösségnek, minden magyar közösségnek, és minden zalaegerszeginek is alapvető kötelessége, folytatta Balaicz Zoltán polgármester.

- Nehéz feldolgoznunk, hogy mi is történt 80 évvel ezelőtt, 1944-ben Zalaegerszegen. Tudjuk-e egyáltalán, hogy micsoda vesztesége volt és maradt ez a városunknak, micsoda bűne a megszállóknak és az ország akkori vezetőinek? Zalaegerszegen mélyebb és időben is távolabbi a megemlékezés hagyománya, hiszen a helyi zsidó hitközség évtizedek óta figyel az elődök és az áldozatok emlékezetben való megőrzésére. Programokkal, kiadványokkal járul hozzá nem csak a gyász felidézéséhez, hanem a minél jobb és korrektebb együttéléshez, a zsidó értékek megmutatásához és továbbörökítéséhez is – mondta a városvezető.

Fellépni az újjáéledt antiszemitizmus ellen

Dr. Nógrádi Péter, a MAZSIHISZ alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban újjáéledt az antiszemitizmus, ami ellen minden eszközzel fel kell lépni. Emlékeztetett, ma is 125 zsidót tartanak fogva Gázában terroristák. Szerencsére ma is élnek köztünk olyanok, akik ezt szeretnék megakadályozni.